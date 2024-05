Przegląd prasy z kwietnia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Grodzisku Wielkopolskim?

Przegląd kwietnia 2024 w Grodzisku Wielkopolskim: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

We wtorek, 30 kwietnia, kilkanaście minut po godzinie 13 w Białej Wsi doszło do zderzenia trzech pojazdów. Jedna osoba została przewieziona do szpitala.

Długi weekend majowy już niebawem. W tym roku potrwa on aż do 5 maja. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie atrakcji na terenie Wielkopolski, którymi można będzie wypełnić majówkowy czas.

Do grona zaszczytnych jubilatów, którym przyszło doczekać tak pięknego wieku, dołączył pan Stanisław Hamrol z Białej Wsi, który świętował 90. urodziny.