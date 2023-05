Przegląd prasy z tygodnia 28.05.2023. Co działo się w Grodzisku Wielkopolskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W piątek, 26 maja doszło do wypadku w miejscowości Wolenice na drodze krajowej nr 15. Śmierć poniosła jedna osoba. Strażacy jadący na to miejsce zderzyli się z samochodem osobowym w Krotoszynie na ul. Koźmińskiej (również DK 15) i w wyniku tego wypadku zginęły dwie osoby. Droga krajowa nr 15 na odcinku Krotoszyn-Koźmin Wlkp. jest całkowicie zablokowana.

"Rodzina to skarb" - takie hasło przyświecało festynowi rodzinnemu, który został zorganizowany przez "Jeże" i "Wróbelki" z Przedszkola Gminnego imienia Krasnala Hałabały.

Już od piętnastu lat Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Wielkopolskim jest miejscem, w którym seniorzy mogą rozwijać swoje pasje, zainteresowania i czerpać z życia pełnymi garściami. Jubileusz, który obchodzono w czwartek, 25 maja, był okazją do podsumowań i podziękowań.

Wyniki finansowe, zaangażowanie społeczne, nowatorskie podejście do biznesu, dbałość o rozwiązania przyjazne środowisku i troska o pracowników - to tylko niektóre z cech, którymi odznaczają się wyróżnieni przedsiębiorcy.

25 maja to Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, dlatego przypominamy, że co roku, aż 5 procent dzieci zaginionych w Polsce nie udaje się odnaleźć. Są to jedne z najtrudniejszych i najbardziej bolesnych spraw prowadzonych przez policję. Publikujemy bazę dzieci zaginionych w Wielkopolsce, odostępnioną przez Fundację ITAKA. Sprawdź, czy nie widziałeś któregoś z nich?