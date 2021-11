Przegląd tygodnia od 21.11 w Grodzisku Wielkopolskim

GIS wycofuje produkty spożywcze ze sklepów w całej Polsce! Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenia dotyczące wycofania żywności, której spożycie może być niebezpieczne dla zdrowia. Wycofane partie produktów są m.in. zanieczyszczone tlenkiem etylenu, skażone lub zawierają szkodliwe substancje, dlatego warto potraktować ostrzeżenia GIS poważnie. Te produkty zostały wycofane przez GIS nie bez powodu. W związku z decyzją GIS, popularne sieci handlowe, takie jak Lidl, Biedronka, Auchan, Netto, Żabka wycofują produkty ze sklepów. Najnowsza lista produktów spożywczych wycofanych przez GIS. Wycofane produkty były wcześniej w sprzedaży, dlatego sprawdź dokładnie kuchenne szafki. Masz je w domu? Nie jedz tego! Wyrzuć te produkty lub oddaj do sklepu. Zobacz produkty wycofane przez GIS!

W sobotę, 27 listopada, odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Pełnosprawni - niepełnosprawni", który realizowała Spółdzielnia Socjalna "Na Piątkę". To projekt wyjątkowy, w ramach którego Mirka, Patrycja i Łukasz mogli zaprezentować swoje umiejętności, pasje i spełnić niektóre marzenia.

Dwaj chłopcy o wielkich sercach sprzedają dziś rozgrzewającą herbatę i domowe pierniki. Pomagają im rodzice i sztab niezwykłych osób, które w ten sposób chcą pomóc Zosi Olechnowskiej. U jedenastolatki zdiagnozowano guza mózgu i rozległe wodogłowie. To nie wszystko, bo ich akcji towarzyszy również wiele innych atrakcji!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Black Friday, nazywany inaczej Czarnym Piątkiem to dzień przecen i wyprzedaży. W wielu sklepach czekają atrakcyjne ceny, dlatego tego dnia warto wybrać się na zakupy. W myśl zasady "wspieraj lokalnie", sprawdziliśmy, w których sklepach w Grodzisku można kupić coś taniej w ramach Black Friday albo Black Weekend.

Choć do Bożego Narodzenia pozostał niespełna miesiąc, w Karczewie powoli czuć już klimat nadchodzących świąt. Od kilkunastu tygodni trwają prace przy budowie żywej szopki, która po raz trzeci powstaje na posesji Pawła Leśniczaka i jego rodziców. Czym zaskoczą nas w tym roku?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiedział, że w najbliższy weekend w wielu regionach w Polsce spadnie śnieg. Pierwsze opady zapowiadane są już na piątek. Niekiedy będą one bardzo intensywne. W naszym regionie opadów śniegu możemy spodziewać się w najbliższą niedzielę.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin na czwartkowej konferencji przedstawili założenia tarczy antyinflacyjnej. Będzie to duży pakiet obniżek podatków. Zakłada m.in. obniżkę akcyzy na paliwo, obniżkę podatku VAT na gaz i energię elektryczną oraz dodatek osłonowy dla 5 mln gospodarstw domowych.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji na Wildzie zajmują się sprawą oszustwa. Jak poinformowali, mężczyzna, którego wizerunek został opublikowany może mieć związek z wprowadzeniem w błąd pokrzywdzonego, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy. Rozpoznajesz go? Skontaktuj się z policjantami.