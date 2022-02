Przegląd tygodnia od 30.01 w Grodzisku Wielkopolskim

Przegląd tygodnia: Grodzisk Wielkopolski, 6.02.2022. 30.01 - 5.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ruszył nabór wniosków o 500 plus w 2022 r. Rodzice, którzy chcą otrzymać pieniądze muszą złożyć specjalny wniosek o 500 plus. Jak to zrobić? Sprawdźcie!

Jak się okazuje podwyżki cen niedługo dotkną także osoby, które muszą zaopatrywać się w leki w aptece. Mogą być one bardzo drastyczne! Kiedy należy się spodziewać podwyżek cen leków w aptekach? Zobaczcie!

"Ni ma czasu na pierdoły, trzebno ciyngiym być wesołym" - to powiedzenie powinno na co dzień przyświecać każdemu z nas. Brak powodów do uśmiechu? Przychodzimy z pomocą! Zrobimy to jednak w wyjątkowy sposób, bo spróbujemy rozbawić Was... gwarą poznańską. Mamy dla Was zabawne wierszyki i rymowanki w gwarze poznańskiej autorstwa Wuja Czecha, czyli Marka Szymańskiego. Jak Wasza znajomość gwary? Zrozumiecie je wszystkie?