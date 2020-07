Przegląd tygodnia w Grodzisku Wielkopolskim, najważniejsze wydarzenia od 28.06 do 4.07.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Przegląd tygodnia Grodzisk Wielkopolski od 28.06 do 4.07.2020: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Codziennie przybywa nowych licytacji komorniczych w Wielkopolsce. Możesz na nich kupić dom w atrakcyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytację. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z Wielkopolski w lipcu 2020 roku. Zobacz!

Odwiedziliśmy dla Was dziś, raz jeszcze, Park Miejski by pokazać, jak w tym roku przebiega Festiwal Food Trucków. Wygląda na to, że impreza cieszy się sporym zainteresowaniem. [ZDJĘCIA]