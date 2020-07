Przegląd tygodnia w Grodzisku Wielkopolskim, najważniejsze wydarzenia od 5.07 do 11.07.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Grodziska Wielkopolskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.07 a 11.07.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Po kościańskiej cukrowni i rzeźni zostały tylko wspomnienia. Zobaczcie aktualne zdjęcia tych obiektów [ZDJĘCIA]”?

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Po kościańskiej cukrowni i rzeźni zostały tylko wspomnienia. Zobaczcie aktualne zdjęcia tych obiektów [ZDJĘCIA] Cukrownia to teren zamknięty i od jakiegoś czasu dość mocno pilnowany. Obiekt jest chętnie odwiedzany przez tzw. eksploratorów. Na terenie po kościańskiej rzeźni powstanie natomiast osiedle. Zobaczcie aktualne zdjęcia. 📢 Kolejne pieniądze dla naszych samorządów W Wielkopolsce powstaną trzy kolejne środowiskowe domy samopomocy. Kolejne placówki wsparcia zostaną uruchomione w Wielichowie (pow. grodziski), gminach Przemęt i Żerków. W piątek, 10 lipca, w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy na ich dofinansowanie.

📢 Kto wygra drugą turę wyborów w województwach? Analitycy wyliczyli. Duda zwycięża tylko w 6 województwach Duda czy Trzaskowski? Analitycy firmy bukmacherskiej Betfan wyliczyli, ile głosów w niedzielnej drugiej turze wyborów mogą otrzymać w poszczególnych województwach Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Według zestawienia, Andrzej Duda wygra z Rafałem Trzaskowskim sześciu regionach. Trzaskowski natomiast będzie miał dużą przewagę nad swoim konkurentem w 6 największych polskich miastach: we Wrocławiu oraz w Warszawie, w Krakowie, Łodzi, Poznaniu oraz Gdańsku. Analitycy przekonują, że typowany przez nich zwycięzca wygra wyścig do fotela prezydenckiego o włos.

Zobacz szczegóły na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami. 📢 Mandat 5000 zł dla piratów drogowych, punkty karne wydłużone o rok. Mandaty pójdą ostro w górę? Szokujące wytyczne premiera Morawieckiego Mandat 5000 złotych będzie batem na piratów drogowych? Zgodnie z rządowym pomysłem najwyższy obecnie mandat miałby zostać podniesiony aż dziesięciokrotnie. Mandaty mają pójść w górę, by zwiększyć bezpieczeństwo na drodze. O zmianach w taryfikatorze mandatów informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Mateusz Morawiecki wysłał do resortów wytyczne, by opracowano nowy taryfikator i zmiany w kodeksie wykroczeń. Wydłużone m.in. miałyby zostać punkty karne o rok i zwiększony miałby zostać ich limit.

📢 Budowlańcy z fantazją. Zobacz najśmieszniejsze efekty pracy „fachowców” Niektórych „fachowców” lepiej nie zatrudniaj... Oto zdjęcia z budów, które trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć, że ktoś mógł być aż tak niekompetentny. 📢 Trwają modernizacje dwóch ulic w mieście. Jak postępują prace? Na te dwie modernizacje mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego czekali od dawna. Dlatego tym bardziej cieszą efekty prac, które są już widoczne gołym okiem. Co się zmienia?

📢 Strzelnica będzie rozbudowana. Co dalej z planami dotyczącymi kina? Urząd Miejski wybrał wykonawcę, który rozbuduje strzelnicę w Zdroju. Przy okazji ponownie wraca temat małego kina społecznościowego w naszym mieście. Co dalej w tej sprawie? 📢 Burmistrz Gerard Tomiak: "Nie wierzę w te obietnice" Do rządowych obietnic milionowego wsparcia, które ma zostać skierowane do samorządów w całym kraju, sceptycznie, podobnie jak wielu innych włodarzy, podchodzi burmistrz gminy Rakoniewice, Gerard Tomiak. Zgodnie z zapowiedziami, gmina ma otrzymać wsparcie w wysokości prawie 955 tysięcy złotych.

📢 Auto znów uderzyło w dom. Co jeszcze musi się stać, żeby powstała obwodnica? Mieszkańcy gminy Rakoniewice od lat czekają na budowę obwodnicy, która wyprowadzi ruch ciężarowy z ich miejscowości. Wąskie uliczki i duże samochody nie idą ze sobą w parze. We wtorek znów zrobiło się groźnie. Czy gmina ma jakąkolwiek szansę na zwiększenie bezpieczeństwa w samym centrum miasta? 📢 Burmistrz Piotr Hojan: "Życie nauczyło mnie, żeby do obietnic podchodzić z dystansem" Wtorkowa wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Grodzisku Wielkopolskim była okazją do wręczenia samorządowcom czeków z rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Łącznie w skali całego kraju to 6 mld zł. Wsparcie ma być bezzwrotne. Na razie jednak nie ma podstaw prawnych, bo sam fundusz nie istnieje. Wręczane promesy to jedynie obietnice.

📢 Gołuchów. Strażacy ochotnicy z województwa wielkopolskiego odebrali promesy na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych 8 lipca 2020 r. na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyła się uroczystość przekazania strażakom ochotnikom z województwa wielkopolskiego promes na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych. Nowe wozy trafią do ponad 60 jednostek.

📢 Burmistrz zaprasza na imieniny ks. kan. Czesława Tuszyńskiego Jak co roku, przypadające 20 lipca imieniny Czesława, będą okazją do wspomnienia postaci zasłużonego kapłana - ks. kan. Czesława Tuszyńskiego, grodziszczanina 700-lecia. 📢 Fundacja poszukuje wolontariuszy do opieki nad zwierzętami Fundacja AnimaLove z Rakoniewic poszukuje wolontariuszy do opieki nad zwierzętami. Wszyscy, którym nie jest obojętny los porzuconych psiaków, mogą zgłaszać się do pomocy. 📢 Kolejny udany rajd rowerowy. Seniorzy spędzili aktywne popołudnie W ramach realizacji projektu „Aktywnie i ekologicznie przez pokolenia” we wtorek, 7 lipca, seniorzy z terenu gminy Wielichowo uczestniczyli w kolejnym rajdzie rowerowym.

📢 Biedronka przechodzi kapitalny remont. Wiemy, do kiedy będzie zamknięta Sklep sieci "Biedronka", który znajduje się przy ulicy 27 Stycznia w Grodzisku Wielkopolskim, przechodzi kapitalny remont. W związku z wieloma pytaniami mieszkańców o to, co się zmieni i do kiedy obiekt będzie zamknięty, skontaktowaliśmy się z biurem prasowym spółki. 📢 Mateusz Morawiecki gościł w Grodzisku Wielkopolskim Premier Mateusz Morawiecki gościł we wtorek, 7 lipca, w Grodzisku Wielkopolskim. Podczas krótkiego spotkania w ratuszu wręczył przedstawicielom samorządów promesy Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli obietnice dofinansowania na dowolny cel w gminie lub powiecie. 📢 Premier Mateusz Morawiecki w Chodzieży. Burmistrz chciał mu wręczyć "rachunek od mieszkańców" Burmistrz Jacek Gursz wykorzystał wizytę premiera Mateusza Morawieckiego w Chodzieży, aby zadać mu publicznie kilka pytań. Chciał też wręczyć szefowi Rady Ministrów rachunek na ponad 4 miliony złotych. Jak mówił, to kwota o jaką w 2019 roku uszczupliły budżet miasta dodatkowe zadania narzucone przez rząd 📢 Groźna gąsienica w naszych lasach. Może być toksyczna dla drzew i ludzi W lasach Nadleśnictwa Grodzisk pojawiła się niebezpieczna dla drzew i ludzi gąsienica.

