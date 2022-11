Przyjdź i pomóż Basi! Już w niedzielę charytatywny marszobieg w Parku Miejskim!

Basia Michalczak dzielnie walczy każdego dnia o powrót do zdrowia.

W styczniu bieżącego roku okazało się, że w główce Basi w tylnej części czaszki jest guz. Zdiagnozowano u niej złośliwy nowotwór móżdżka. Medulloplastoma 4 stopnia. Od tego czasu Basia przeszła już chemioterapię, radioterapię oraz stale jest rehabilitowana. Od kilku tygodni poddawana jest kolejnym chemioterapiom. Niezbędna jest dalsza rehabilitacja, diagnostyka, szukanie skutecznych niestandardowych metod leczenia, które najczęściej nie są refundowane i wymagają znacznych środków finansowych. By Basia mogła powrócić do zdrowia i korzystać z życia tak jak jej rówieśnicy, potrzebna jest wasza pomoc!

Dochód z wydarzenia zostanie przekazany na leczenie Basi Michalczak

Na wezwanie najbliższych Basi odpowiedziało mnóstwo osób. Jako pierwsi do pomocy ruszyli uczniowie, nauczyciele oraz cała społeczność Szkoły Podstawowej numer 4. Zjednoczyli się i wspólnie organizują wiele inicjatyw, by zebrać potrzebne pieniądze. Nie są oni jednak sami. Wiele osób bardzo aktywnie wspiera zbiórkę, między innymi "Łodyga Athletic Team". W marcu zorganizowali charytatywny fitness, a teraz zapraszają całe rodziny na marszobiegi.

To piękna alternatywa na spędzenie rodzinnego popołudnia

Organizatorami wydarzenia będą "Łodyga Athletic Team", Szkoła Podstawowa Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha, Szkolny Klub Wolontariatu oraz nauczyciele. Do udziału zapraszają całe rodziny. Marszobieg na orientację rozpocznie się o godzinie 14. Dystans wynosić będzie 2 kilometry, do zdobycia będzie 10 punktów. By wziąć udział, należy na miejscu wrzucić dowolną kwotę do skarbonki. W Parku Miejskim czekać będzie na każdego uczestnika herbata oraz ciasto! Nie może was zabraknąć.