Radni dyskutowali o zakupie stadionu. Burmistrz: Jestem gotów na rozmowy, ale alternatywy nie widzę

Na początku komisji o wyłączenie uchwały o nabyciu stadionu z punktu obrad zaapelował Sławomir Pucicki. Jak argumentował, nie jest przeciwny tej inwestycji, ale jego zdaniem zabrakło szczegółowych wyjaśnień i wizyty radnych na obiekcie.

Burmistrz przyznał, że wielokrotnie wyjaśniał, co jest przedmiotem transakcji, a wizytacja radnych na obiekcie planowana jest na marzec. Jednocześnie dodawał, że samo przeprowadzenie zakupu wymaga wcześniejszej zgody rady, a pierwsza taka zgoda została wyrażona już w budżecie.

- Do procedury zakupowej potrzebna jest uchwała intencyjna, bo transakcja przekracza limit określony w uchwale o gospodarowaniu nieruchomościami. (...) To, co kupujemy, już mówiłem. W jakim to jest stanie mniej więcej wszyscy wiedzą. Jeżeli macie Państwo jakiś pomysł na alternatywę dla tego obiektu, gdzie mamy sport realizować, jestem gotów do wszelkich rozmów, ale ja takiej alternatywy nie widzę. Obiekt jest używany, ale na nowy nas nie stać. Przypomnę, że gmina Komorniki wybudowała niedawno jedno boisko z nawierzchnią sztuczną i trybunami na 300 osób i niewielkim kompleksem szatniowym za ponad 6,5 miliona złotych, a my kupujemy płytę główną, część trybun, starą trybunę, nowe szatnie i boiska wzdłuż torów - jedno sztuczne, dwa trawiaste - i mamy za to zapłacić 5,5 miliona złotych. Jeśli mamy lepszą alternatywę dla tego rozwiązania, to jestem otwarty na wszelkie rozmowy. Ja takiej alternatywy nie widzę, przez cały czas od kiedy rozmawiamy na ten temat nie padła też żadna propozycja - mówił Piotr Hojan.