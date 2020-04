To świetna wiadomość dla grodziskiego szpitala. Panująca pandemia COVID-19 sprawiła, że są to urządzenia niezbędne do ratowania zdrowia i życia. Choroba w swojej najcięższej odmianie powoduje m.in. niewydolność oddechową. Trzeba liczyć się z najgorszym, ale jeśli uda się uniknąć tego najgorszego scenariusza, sprzęt na pewno się nie zmarnuje.