Rakoniewice: Walentynkowa fotobudka stanęła w parku miejskim

Rakoniewice przystroiły publiczną przestrzeń z okazji nadchodzących Walentynek. W parku miejskim stanęła okolicznościowa sceneria, w której można wykonać pamiątkowe zdjęcie.

Z tej okazji Rakoniewicki Ośrodek Kultury ogłosił również konkurs, w którym główną nagrodą jest romantyczna kolacja dla dwojga. Co zrobić? Wystarczy odwiedzić park w Rakoniewicach, wykonać pamiątkowe zdjęcie z ukochanym lub ukochaną i przesłać je do ROKu. Spośród wszystkich zgłoszeń wylosowana zostanie jedna zwycięska para. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego.

Instalacja w parku miejskim, jak zapowiada burmistrz Gerard Tomiak, będzie czekać na zakochanych do piątku, 18 lutego.