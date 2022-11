Restauracja-widmo w Wielkopolsce. Kiedyś popularny zajazd "Pod Kaczorem" to dziś ruina. Poznajcie jego tajemniczą historię! Zobacz zdjęcia

Zajazd "Pod Kaczorem" w latach świetności

"Zajazd pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym w czasach PRL-u i na początku lat 90. ubiegłego wieku był znany w całej Wielkopolsce. Słynął z serwowanej w nim pieczonej kaczki. Mieszkańcy Piotrowa Pierwszego do dziś wspominają, że do Zajazdu "Pod Kaczorem” przyjeżdżali nawet specjalnie na kaczkę zagraniczni goście, którzy do Polski przyjeżdżali jako wystawcy na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zajazd przez całe lata należał do kombinatu rolnego w Głuchowie. Po zmianach ustrojowych obiekt przeszedł w ręce prywatne.