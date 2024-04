- Każde dziecko ma inne tempo rozwoju. W mniejszych klasach te różne problemy i deficyty można zauważyć. Przy 30 osobach w klasie będzie to dużo trudniejsze. Dzieci, które są bardziej zdolne, też na tym stracą. Jeśli nauczyciel będzie musiał poświęcić czas nie 20 uczniom jak do tej pory, a 30, to oczywiste jest, że tego czasu będzie mniej - argumentowały.