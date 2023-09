Rowerem do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 września?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w pobliżu Grodziska Wielkopolskiego? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Grodziska Wielkopolskiego warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe z Grodziska Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Grodziska Wielkopolskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Bledzew - Lubniewice - Glisno - Nowa Wieś Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,49 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 118 m

Suma podjazdów: 545 m

Suma zjazdów: 558 m Pyzatek poleca trasę mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Uroczysko Lubniewsko" Dla bezpiecznej penetracji tego terenu zostały wyznaczone liczne szlaki piesze i rowerowe. W obrębie zespołu wyznaczono punkt widokowy, tzw. "Domek na Wodzie" - kryty pomost widokowy przy zachodnim brzegu jeziora Lubniewsko. Dodatkowo na terenie Zespołu znajdują się takie obiekty jak: parkingi wędkarskie, miejsce wypoczynku "Górski Młyn", polana rekreacyjna koło Żubrowa czy kąpielisko (z wypożyczalnią sprzętu pływającego) na Ośrodku Wypoczynkowym „Laguna” koło Świerczowa. Ciekawym elementem znajdującym się na terenie uroczyska jest wczesnośredniowieczne grodzisko słowiańskie z VII w. Z budowli ziemno-drewnianej dobrze zachowała się część ziemna. Grodzisko obejmuje majdan, wały i półkoliście zarysowane podgrodzie. Funkcjonowało ono w VII/VIII w., ale odnaleziono tam także ślady osadnictwa z XIV/XV wieku. Ciekawostkę stanowi również stary nasyp kolejowy, który biegnie poprzez Uroczysko. Jest to pozostałość po kolei przebiegającej tędy jeszcze przed 55 laty. Dziś stanowi on znakomitą trasę rowerową, a dzięki licznym wiaduktom i innym obiektom pokolejowym stanowi atrakcję dla miłośników kolei. Godnym uwagi obiektem jest malowniczo usytuowana „Rybakówka”, gdzie można przyjrzeć się hodowli ryb. Z miejsca tego rozciąga się niesamowity widok na zachodnią brzeg jeziora, nad którym wznoszą się morenowe wzgórza usiane licznymi wąwozami.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Śladami przeszłości wokół Jeziora Lednickiego Stopień trudności: 1.0

Dystans: 24,63 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podjazdów: 443 m

Suma zjazdów: 445 m Trasę rowerową mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego poleca Nowak_adrian Trasa w całości zlokalizowana na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego. Lednicki Park Krajobrazowy położony jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, na obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego, na północ od linii kolejowej Poznań–Gniezno, na terenach gmin: Kiszkowo, Kłecko, Łubowo i Pobiedziska. Wyznaczona trasa okala Jezioro Lednickie i przebiega po drogach asfaltowych, jedynie niektóre łączniki to drogi gruntowena terenie gmin Łubowo i Kiszkowo.

Brzeg Jeziora Lednickiego, jego dno i wyspy kryją ślady osadnictwa sięgające epoki neolitu. Okres świetności tych terenów przypadł na X i XI w., kiedy na wyspie Ostrów Lednicki – największej z czterech wysp jeziora – mieściła się siedziba księcia Mieszka I.

Trasa nie jest długa, ale jeżeli w trakcie trwania wycieczki chciałoby się zwiedzić chociażby Wielkopolski Park Etnograficzny oraz OStrów Lednicki należy na nią zarezerwować minimalnie pół dnia, a najlepiej cały dzień - po dordze można w kilku miejscach wypocząć i zjeść obiad.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Gorzów Wielkopolski: po okolicznych lasach i jeziorach Stopień trudności: 3.0

Dystans: 60,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 168 m

Suma zjazdów: 179 m Jury21 poleca trasę mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego Dość długa trasa z Gorzowa Wielkopolskiego wokół okolicznych jezior i lasów. Niektóre odcinki wiodą przez brukowane drogi leśne, lecz w większości jedziemy po zwykłych drogach gruntowych. W kilku miejscach przecinamy drogi asfaltowe gdzie należy zachować ostrożność.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Grodziska Wielkopolskiego

🚲 Trasa rowerowa: Ośno Lubuskie- Rzepin Stopień trudności: 2.0

Dystans: 59,69 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 617 m Kys30 poleca trasę rowerzystom z Grodziska Wielkopolskiego

Dziś na tapecie takie tematy: Lubuskie Carcassone, Greibensee, Droga św. Jakuba, Bobrowy szlak, Wola Wielkiego Króla :)

Piękne tereny i ciekawa historia ???? Ośno - lubuskie Carcassonne

Okolone zachowanymi niemal w całości średniowiecznymi murami miejskimi Ośno Lubuskie, zasługuje na tę nazwę jak rzadko które z miasteczek. Mało tego, w żadnym innym (przynajmniej na Ziemi Lubuskiej), nie ma tak zabytkowych kocich łbów i to aż w takiej aż ilości. Doświadczają tego szczególnie kierowcy, zmuszeni do wyraźnego zmniejszenia prędkości na autentycznym, szesnastowiecznym bruku. Ja zapraszam do spokojnego spaceru po mieście. Najlepiej zacząć od wizyty w ratuszu, gdzie na parterze ulokowano niewielkie muzeum. Dowiemy się tam, dlaczego przed wojną Ośno nazywano „miastem majowych kwiatów” i jak to było z wynalezieniem baleronu. Może zastanowi nas, a może zadziwi informacja, że w XVI w. było tu prawie 900 warzelni piwa! (teraz nie ma żadnego browaru).

Żelaznym punktem odwiedzin w Ośnie jest monumentalna XIII-wieczna świątynia, stojąca w centrum miejscowości. Jeżeli nie uda się nam wejść do wnętrza, warto zajrzeć tam chociaż przez kratę. Nie tylko ołtarz jest przepiękny. Później koniecznie trzeba przejść się pełnymi uroku krętymi uliczkami i ścieżką wytyczoną wzdłuż miejskich murów. W zachowanej baszcie, nomen omen - Złodziejskiej, było kiedyś więzienie, a przy jednej z rozebranych bram miejskich zachowała się część ciekawego budynku bramnego. Kiedy dotrzemy do późnośredniowiecznej kaplicy św. Gertrudy, warto podejść kawałek dalej drogą w stronę Gronowa. Stoi tam granitowa wieża widokowa z 1937 r., mylnie przez niektórych nazywana wieżą Bismarcka. Można się na nią wspiąć, można też zrobić sobie popas u jej stóp. Na polanie są ławeczki i miejsce na ognisko. W Ośnie najlepiej jednak zostać na dłużej. Baza noclegowa powinna zadowolić każdego - od ośrodka odnowy biologicznej „Afrodyta” po schronisko młodzieżowe PTSM przy zabytkowym Zespole Szkół Ekonomicznych.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Danków Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,77 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 197 m

Suma podjazdów: 1 610 m

Suma zjazdów: 1 610 m Rowerzystom z Grodziska Wielkopolskiego trasę poleca Deiv

Trasa prowadzi z Gorzowa Wlkp.

KŁODAWA (Kladow) - wieś gminna, położona 6 km na północ od Gorzowa Wlkp., przy trasie do Barlinka, na skraju Puszczy Gorzowskiej.

ŁOŚNO (Lotzen) - wieś sołecka, położona 13 km na północny wschód od Gorzowa Wlkp., przy lokalnej drodze do Barlinka, w śródleśnej enklawie w Puszczy Gorzowskiej, w otulinie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

LIPY (Lübesee) - osada leśna z leśniczówką na południowym skraju jez. Lubieszewko. Po wojnie siedziba nadleśnictwa, obecnie mieści się tutaj Stacja Edukacji Ekologicznej.

DANKÓW (Tankow) - wieś położona 13 km na północny zachód od Strzelec Krajeńskich, przy drodze do Barlinka. Leży przy południowym brzegu Jez. Dankowskiego (Wielgie) i północnym Jeziora Kinołęka (Dankowskie Małe), przez które przepływa rzeka Pełcz. Miejscowość położona w pięknym otoczeniu lasów Puszczy Gorzowskiej, w granicach strefy ochronnej Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

PRZYŁĘSKO

SANTOCZNO (Zanzhausen) - wieś sołecka o charakterze letniskowym, na południowo-wschodnim krańcu rynny jez. Mrowinko, 15 km na północny wschód od Gorzowa.

WOJCIESZYCE (Wormsfelde) - duża wieś sołecka nad jez. Wojcieszyckim (8,6 ha), położona 4 km na północny wschód od Gorzowa Wlkp.

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Przegląd serwisów rowerowych w Grodzisku Wielkopolskim. Tam naprawisz rower

Przegląd i naprawa roweru

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Przydatne akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

