Rozłam w klubie PiS w radzie powiatu. Radni chcą odwołania Adama Minkowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego

Wniosek skierowany został do przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego, Sebastiana Skrzypczaka i znalazł się w punkcie obrad najbliższej sesji, którą zaplanowano na 25 stycznia. W piśmie, które podpisało 10 radnych czytamy, że Adam Minkowski "stracił zaufanie i wiarygodność". Co to oznacza?

Udało nam się uzyskać komentarz Stanisława Marciniaka, który podpisał wniosek i należy do klubu Prawa i Sprawiedliwości. W rozmowie telefonicznej wyjaśnił, że od ubiegłego roku pełnomocnikiem partii w powiecie grodziskim jest Danuta Nijaka.