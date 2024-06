Rozpoczął się pierwszy etap wyczekiwanego remontu trasy z Grodziska do Kąkolewa

To jeden z najbardziej wyczekiwanych remontów w powiecie grodziskim. O fatalnym stanie nawierzchni drogi pomiędzy Grodziskiem Wielkopolskim i Kąkolewem kierowcy alarmują od lat. Nie pomagają doraźne prace polegające na łataniu dziur. Wystarczy chwila i problem się powtarza. Trasa jest szczególnie niebezpieczna dla rowerzystów czy pieszych. Kwestię budowy ścieżki na tym odcinku poruszaliśmy już wielokrotnie.

Po wielu latach oczekiwań nadeszły dobre wieści. Rozpoczął się pierwszy etap remontu drogi, która łączy Grodzisk z Kąkolewem. Cała trasa została podzielona na trzy odcinki. Modernizacje dwóch pierwszych będą przeprowadzane w najbliższych miesiącach. Trzeci i ostatni, jak mówił starosta, to plan na kolejne lata.

Przypomnijmy, że pierwszy etap zakłada przebudowę drogi od skrzyżowania z ulicą Jabłoniową w Grodzisku Wielkopolskim do lasu, wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od skrzyżowania z ulicą Europejską do lasu. Wykonanie prac zostało powierzone Zakładowi Drogowo-Budowlanemu NOJAN Jan Nowak z Grodziska. Oferta tej firmy opiewa na kwotę nieco ponad 8,5 miliona złotych. Nowa nawierzchnia zostanie wybudowana na odcinku około 1 km. Dodajmy też, że zaplanowana ścieżka rowerowa powstanie po prawej stronie drogi (patrząc od Grodziska w kierunku Kąkolewa) i będzie miała nawierzchnię asfaltową. Wybudowany zostanie brakujący fragment chodnika pomiędzy ulicą Jabłoniową a obwodnicą, powstanie też wzniesione przejście dla pieszych. Tu rozpoczęły się już pierwsze prace, związane z budową kanalizacji deszczowej.

Drugie zadanie dotyczący remontu drogi przebiegającej przez las do Kąkolewa. Realizacja zadania została powierzona firmie Infrakom z Kościana, która zaproponowała kwotę niespełna 14 milionów złotych. Nowa nawierzchnia powstanie na odcinku o długości prawie 5,5 kilometra (od lasu do wjazdu do miejscowości Kąkolewo).