Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy balkon i ogród przydomowy

Nie do trzech, a do pięciu razy sztuka? Czy tym razem się powiedzie?

Mieszkańcom Grodziska marzy się kino, ale wszystkie dotychczasowe podejścia do realizacji takiego obiektu kończyły się fiaskiem. Czy tym razem sprawa znajdzie swój szczęśliwy finał? Ogłoszony w czwartek, 16 lipca przetarg, to piąte podejście do tematu.