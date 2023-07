Runmageddon w Rakoniewicach. Były przeszkody i świetna zabawa!

W niedzielę,16 lipca, Rakoniewice przekształciły się w arenę niecodziennego wydarzenia – Runmageddonu. Zorganizowane po raz pierwszy przedsięwzięcie z zakresu profilaktyki uzależnień zaskoczyło swoją pozytywną frekwencją i entuzjazmem uczestników.

-Jest to wydarzenie, które odbywa się u nas pierwszy raz, jest to organizowane dla dzieci i młodzieży. Zdecydowanie chcielibyśmy kontynuować to przedsięwzięcie w następnych latach

- mówi Michał Serwa, kierownik Hali Sportowo-Widowiskowej w Rakoniewicach.

Runmageddon, inspirowany popularną formułą biegów z przeszkodami, zyskał na istotności dzięki współpracy lokalnych władz z krakowskim przedsiębiorstwem Atelier. Głównym celem wydarzenia było zwrócenie uwagi młodzieży na aktywny styl życia oraz na problematykę uzależnień, zarówno od substancji, jak i od technologii multimedialnych.

Bardzo się cieszę, że udało nam się to zorganizować. Jest to przedsięwzięcie finansowane z funduszu rozwiązywania problemów alkoholowych. Zawsze staramy się dobrze zainwestować środki, dlatego był to nasz obowiązek, aby wpaść na jak najlepszy pomysł i w ten sposób połączyliśmy to z Runmageddonem. Dzięki temu działamy profilaktycznie, promujemy zdrowy styl życia i zachęcamy ludzi do przebywania w naszym pięknym parku