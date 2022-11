Ruszyła kolejna edycja projektu "Mała książka- wielki człowiek"

Akcja „Mała książka – wielki człowiek” przeznaczona jest dla przedszkolaków i ich rodziców. Aby wziąć udział w akcji, zapraszamy do Grodziskiej Biblioteki Publicznej, gdzie na dzieci czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki. Dostępne są wyprawki w języku polskim i ukraińskim.

W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika.

W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Ogólnopolska Kampania „Mała książka – wielki człowiek” to projekt realizowany przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.