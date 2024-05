Ruszyły zapisy na VI Hunters Grodziski Mini Półmaraton "Słowaka"

Tradycyjnie już dzień przed Półmaratonem "Słowaka" do sportowej rywalizacji na ulicach Grodziska zostaną zaproszeni najmłodsi. VI Hunters Grodziski Mini Półmaraton "Słowaka" odbędzie się w sobotę, 15 czerwca. W biegach mogą wziąć udział przedszkolaki oraz dzieci z roczników 2009 - 2016. Trasy będą dostosowane do wieku uczestników. Do pokonania będą dystanse od 400 do 1800 metrów. W przypadku najmłodszych biegaczy organizatorzy dopuszczają możliwość pomocy rodziców lub opiekunów.