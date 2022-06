Ruszyły zapisy na wakacje z Centrum Kultury Rondo 2022

Wakacje z CK Rondo 2022

By wolny czas nie płyną nieproduktywnie i by odciążyć rodziców, a dzieciom dać moc wspaniałych wspomnień, CK Rondo planuje zagospodarować aż dwa tygodnie świetną zabawą, wyjątkowymi zajęciami oraz wycieczkami. W dniach od 25 lipca do 5 sierpnia odbywać się będą niepowtarzalne zajęcia. Właśnie rozpoczęto zapisy, opiekunowie muszą dokonywać ich osobiście w sekretariacie CK Rondo.