Sala zabaw dla dzieci w Grodzisku Wielkopolskim otwarta! "Strefa Grodzika" ruszyła pełną parą!

Gościem specjalnym podczas otwarcia sali zabaw była Alicja Janosz - zwyciężczyni pierwszej edycji programu "Idol", która porwała dzieci do wspólnej zabawy. To jeszcze nie koniec atrakcji! "Strefa Grodzika" czeka na wszystkie dzieci do godziny 20. Przy recepcji umieszczona jest puszka, do której wrzucając dowolną kwotę, można wesprzeć zbiórkę dla Basi Michalczak i przez pierwszą godzinę skorzystać z przygotowanych atrakcji bez dodatkowych opłat.

"Strefa Grodzika"

Sala zabaw dla dzieci będzie otwarta przez 7 dni w tygodniu - od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9 do 20, a od piątku do niedzieli od 9 do 21. Do dyspozycji gości będzie powierzchnia 600 metrów kwadratowych wypełniona najróżniejszymi atrakcjami. Jednocześnie, by zachować bezpieczeństwo, z obiektu będą mogły korzystać grupy złożone z maksymalnie 60 dzieci. Do dyspozycji gości udało się wygospodarować miejsca parkingowe przed i za budynkiem. Cały obiekt został dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, zamontowano również windę.