Samochód uderzył w drzewo. Kierowca nie żyje, nie miał prawa jazdy

Na miejscu zdarzenia pracowali strażacy z JRG Grodzisk, OSP Jabłonna, OSP Wioska, policjanci i ratownicy medyczni.

- W momencie przyjazdu zastaliśmy kierowcę zakleszczonego w samochodzie. Wydostaliśmy go przy użyciu narzędzi hydraulicznych i udzielaliśmy mu pierwszej pomocy do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego - mówi mł. bryg. Marcin Nowak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim.

Na czas prowadzonych działań droga była zablokowana.

- Kierujący samochodem marki fiat nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechał na prawe pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł. 74-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami - dodaje st. sierż. Aleksandra Hoffmann z grodziskiej policji.