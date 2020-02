Samorząd Grodziska Wielkopolskiego uroczyście podsumował 2019 rok

W swoim wystąpieniu burmistrz Grodziska Wielkopolskiego dziękował osobom, organizacjom i firmom, które swoim zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju gminy. Piotr Hojan przedstawił działalność gminy w sferze kultury, sportu, rekreacji, edukacji, inicjatyw lokalnych oraz zadań inwestycyjnych, doceniając przy tym liczne działania i inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe . - Dziękuję, że przyjęliście zaproszenie, dając mi szansę osobistego podziękowania za wszystko, co zrobiliście dla mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski w minionym roku- rozpoczął burmistrz Piotr Hojan.

Czytaj też: Umowa na modernizację dworca podpisana!

Wymieniono najważniejsze inwestycje i sukcesy minionego roku na terenie gminy m.in. modernizacja dróg oraz obiektów kulturalno-sportowych. - To, że jesteście dziś Państwo z nami potwierdza Waszą wyjątkowość, otwartość i chęć działania na rzecz naszej gminy, dla dobra jej mieszkańców. Bez Was, prezentacja dokonań 2020 roku nie byłaby tak atrakcyjna.

Był to rok, obfitujący w wiele wydarzeń, które połączone w jeden łańcuch sprawiły, że możemy uznać go za owocny

i udany. Szczególnie cieszą nas te, zainicjowane przez niezależne grupy społeczne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia czy jednostki gminne- podkreślał w swoim przemówieniu P. Hojan.

Mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły modernizacji i usprawniania pracy gminy w ramach Grodziskich Inicjatyw Społecznych. -Konkurs pokazał, że lokalna społeczność potrafi sygnalizować swoje oczekiwania i chce mieć wpływ na kształt i kierunek rozwoju gminy- mówił burmistrz Piotr Hojan.