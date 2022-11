Ścieżki nordic walking do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Urokliwe trasy na weekend 26 - 27 listopada

Trasy nordic walking z Grodziska Wielkopolskiego

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Zobacz, czy trasa polecana przez innego użytkownika Traseo jest dobra również dla Ciebie.

Nim wyjdziesz, sprawdź, jaka będzie pogoda w Grodzisku Wielkopolskim.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Rezerwat Meteoryt Morasko

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,62 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podejść: 96 m

Suma zejść: 97 m

Trasę do marszu z Grodziska Wielkopolskiego poleca Max_c74

Wycieczka piesza do Rezerwatu Meteoryt Morasko.

Znajduje się on w północnej części Poznania, na Morasku i graniczy bezpośrednio z Suchym Lasem. Na jego terenie mieszczą się kratery, które zdaniem większości badaczy powstały w wyniku upadku meteorytu Morasko ok. 5 tys. lat temu. Polecam to miejsce.

