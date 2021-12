Ścieżki rowerowe do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 1 - 2 stycznia?

Rowerem w okolicy Grodziska Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 01 stycznia w Grodzisku Wielkopolskim ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 02 stycznia w Grodzisku Wielkopolskim ma być 11°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Stu Jezior

Stopień trudności: 2

Dystans: 109,05 km

Czas trwania wyprawy: 6940 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 635 m

Suma zjazdów: 602 m

Rowerzystom z Grodziska Wielkopolskiego trasę poleca Rattusnorvegicus

SZLAK STU JEZIOR

Dystans: ok. 110 km

Trudność: przeważnie szosy o małym natężeniu ruchu; kilka piaszczystych odcinków

Oznakowanie: zgodne ze standaryzacją PTTK (szlak czarny)

Początek szlaku: Poznański Węzeł Rowerowy, skrzyżowanie ul. Baraniaka i Jana Pawła II.

Koniec szlaku: Międzychód