Ścieżki spacerowe do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 9 - 10 grudnia

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na uroczą trasę na spacer z Grodziska Wielkopolskiego? Oto nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać. Mamy 3 ciekawe propozycje. Mogą mieć różny czas przejścia, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na ciekawy spacer w odległości do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe w pobliżu Grodziska Wielkopolskiego przygotowaliśmy na weekend.

Spacerem w pobliżu Grodziska Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Grodziska Wielkopolskiego, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 09 grudnia w Grodzisku Wielkopolskim ma być -0°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 grudnia w Grodzisku Wielkopolskim ma być 2°C. Nie będzie padać. 🌳 Trasa spacerowa: Piętnastka chorzemińska Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,93 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podejść: 647 m

Suma zejść: 655 m Chalupczok poleca trasę mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego Trasa dookoła Jeziora Wolsztyńskiego, przez wieś Chorzemin i tamtejsze lasy, niedaleko wieży obserwacyjnej, Nowy Młyn i położony przy nim staw Morskie Oko, Dojcę i bagienny teren Karpicka.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Miejski Szlak Turystyczny w Głogowie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,32 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 19 m

Suma podejść: 62 m

Suma zejść: 60 m Erni_80 poleca trasę mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego Gościom naszego miasta polecam kilkugodzinny spacer Miejskim Szlakiem Turystycznym, pozwalającym zwiedzić Głogów i jego najcenniejsze zabytki.

Głogów jest jedną ze starszych miejscowości na terenie Polski. Najstarszy głogowski gród założony został w X wieku przez słowiańskie plemię Dziadoszan i położony był na prawym brzegu Baryczy. Plemienny gród został zdobyty przez Mieszka I, który około 989 roku zbudował nowy większy gród w widłach Baryczy i Odry na terenie dzisiejszej kolegiaty na Ostrowie Tumskim. Gród miał kształt owalu o wymiarach 108 × 78 metrów. Wnętrze szczelnie zajmowały liczne budynki o konstrukcji zrębowej ustawione równoległe do ulicy, a w miejscu dzisiejszej kolegiaty istniał niewielki kamienny kościół.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Miejska Trasa Turystyczna Głogów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,65 km

Czas trwania spaceru: 53 min.

Przewyższenia: 17 m

Suma podejść: 19 m

Suma zejść: 7 m Kalelu poleca trasę mieszkańcom Grodziska Wielkopolskiego Głogów swoją nazwę zawdzięcza roślinie głogu, kiedyś licznie porastającej tutejszy teren. Jest jednym z najstarszych polskich miast – pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1010 r. Od około 989 r. na Ostrowie Tumskim, w miejscu gdzie dziś stoi Kolegiata (1), znajdował się piastowski gród. W 1109 r. wsławił się on bohaterską obroną przed wojskami cesarza Henryka V. W połowie XIII w. książę Konrad I głogowski lokował na lewym brzegu Odry miasto na prawie niemieckim. Rozwinęło się ono do roli jednego z najważniejszych ośrodków miejskich na Śląsku. Od XIV w. Głogów należał do Królestwa Czeskiego, od XVI w. będące częścią państwa Habsburgów. Od połowy XVIII w. Głogów dzielił losy Prus i kolejno, Niemiec. Miasto przez 270 lat zamknięte było w okowach twierdzy, co hamowało jego rozwój. W lutym 1945 r. Festung Glogau oblężona została przez armię radziecką. Siedmiotygodniowe walki zakończyły się katastrofalnym zniszczeniem miasta.

Po wojnie opustoszałe miasto ruin bardzo wolno zaludniało się polskim osadnikami. Od lat 60. Głogów szybko się rozwijał w oparciu o przemysł miedziowy; pod koniec XX w. osiągnął liczbę 70 tys. mieszkańców. W ostatnich dziesięcioleciach nastąpiła kompleksowa odbudowa Starego Miasta.

Proponujemy spacer przez historię i teraźniejszość Głogowa, szlakiem najciekawszych zabytków naszego miasta. Oznaczyliśmy je kolejnymi liczbami – identycznymi ze znajdującymi się na tablicach lub kioskach z makietami, stojących przy zabytkach.

Nawiguj

Czy spacerowanie przynosi korzyści?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Chodzenie na spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

