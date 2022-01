Serca mieszkańców Kąkolewa otworzyły się dla Mai Tomczak!

Kąkolewo to kolejna miejscowość na mapie naszego regionu, która dołączyła do wielkiej akcji pomocy na rzecz Mai Tomczak - małej zbąszynianki, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni. To właśnie tutaj, w niedzielę, 23 stycznia, można dołożyć swoją cegiełkę i wesprzeć Maję w walce o powrót do zdrowia.

Akcja rozpoczęła się o godzinie 13. Na miejscu są oczywiście niezastąpieni wolontariusze Mai, którzy zachęcają do licytacji, zakupu losów i korzystania z atrakcji. A tych nie brakuje. Odbywa się kiermasz słodkości, zabawek, strażacy grillują pyszne kiełbaski.

Druhowie z OSP Kąkolewo i OSP Grodzisk przeprowadzili już widowiskowy pokaz, dzięki któremu mogliśmy zobaczyć, jak wyglądają ich akcje podczas wypadków drogowych. Można też skorzystać z przejażdżki samochodami terenowymi oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z fantastycznymi maskotkami.