Spis powszechny dobiega końca. Grodziski urząd zaprasza do punktu

Zbliża się termin zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to spis statystyczny w Polsce, który odbywa się w dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021 według stanu na koniec 31 marca 2021. Pierwotnie odbyć miał się on w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021, ale termin ten wydłużono z powodu pandemii COVID-19.

Realizowany jest następującymi metodami:

obowiązkowo:

- metodą samospisu internetowego (CAWI)

- metodą samospisu internetowego (CAWI) uzupełniająco:

- metodą wywiadu telefonicznego (CATI)

- metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)

Grodziski urząd zaprasza do punktu w dniach 28-30 września od godziny 15 do 19. W razie pytań można dzwonić pod numer: 61 44 53 044 w godzinach od 7 do 15.