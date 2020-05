Spółdzielnia Socjalna "Serce" pomaga innym przekazując przyłbice ochronne

Przygotowywane własnoręcznie przez podopiecznych spółdzielni trafią zarówno do sprzedaży, jak i do osób które potrzebują wsparcia w walce z pandemią. Przyłbice przekazano już między innymi do rakoniewickiego przedszkola, ZSP w Łąkiem, ale również do Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Błońsku oraz domów pomocy społecznej w sąsiednim powiecie wolsztyńskim.

Szybko okazało się, że możliwość powrotu do pracy dla podopiecznych spółdzielni była strzałem w dziesiątkę. Młodzież znów może aktywizować się zawodowo. - Przez jakiś czas nie mogli tego robić, nasza działalność była zawieszona. Wszystkim jednak brakowało zajęcia, dlatego znaleźliśmy takie, które odpowiada na dzisiejszą sytuację- wyjaśniała w ubiegłym tygodniu w rozmowie z nami Ewa Kortus ze Spółdzielni Socjalnej "Serce" w Rakoniewicach.

Cena jednej przyłbicy to 25 złotych. Cel jest szczytny, bo dochód z każdej sprzedanej sztuki będzie wspierał Stowarzyszenie. Gdzie i jak je zakupić? Codziennie, od poniedziałku do piątku, w siedzibie przy ulicy Krystyny 30 w Rakoniewicach. Dla pewności warto wcześniej zadzwonić i umówić się na odbiór. Numer kontaktowy: 519 015 746.