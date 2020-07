Sportowy symbol Grodziska może zostać zamknięty. Czy uda się uratować stadion?

Sprawa odbiła się szerokim echem w lokalnej społeczności. Trudno bowiem, szczególnie naszym rodzicom i dziadkom, który pamiętają największe lata świetności tego obiektu, wyobrazić sobie, żeby został on zamknięty. Stadion w Grodzisku jest miejscem niezbędnym dla realizowania celów statutowych nie tylko Naszej Dyskobolii, ale także pozostałych organizacji sportowych z Grodziska, czyli UKS, GAP, GSS. Biorąc pod uwagę sekcje dziecięce, młodzieżowe oraz seniorskie jest to ponad 500 osób.

- Nasz apel do radnych oraz burmistrza spotkał się z pozytywną reakcją ze strony włodarzy Grodziska, która poskutkowała podjęciem pewnych kroków. By nie zapeszać, nie będziemy informować o szczegółach, niemniej ogromnie dziękujemy za reakcję- mówi prezes Naszej Dyskobolii, Filip Groszczyk.

Burmistrz Piotr Hojan mówi otwarcie, że na konkrety jeszcze za wcześnie, ale z właścicielem obiektu prowadzi już rozmowy. - Chcielibyśmy dalej mieć możliwość korzystania ze stadionu. Sytuacja jest trudna i uzależniona od wielu czynników, również takich, na które nie mamy wpływu. Rozmawiamy o ewentualnych możliwościach wypracowania takiego modelu, w którym będziemy dalej mogli trenować i grać na stadionie, ale ponosząc racjonalne koszty- wyjaśnia burmistrz.

Sprawa, jak się okazuje, nabiera rozpędu i angażują się w nią kolejne środowiska. Dyrektor legislacji klubu parlamentarnego Lewicy, Dariusz Standerski, napisał w tej sprawie list do minister sportu. - Stadion w Grodzisku Wielkopolskim to nie tylko wspaniałe wspomnienia goli strzelanych przez Groclin Dyskobolię. To kilkaset osób korzystających regularnie z tego obiektu i olbrzymi potencjał. Właśnie takie miejsca należy wspierać, dlatego zwracam się do Pani Minister o interwencję i będę się o to upominać – zauważa Standerski.