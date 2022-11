Spotkanie Klubu Miłośników Książek w Zespole Szkół Technicznych

- Zapoznaliśmy się z krótkim życiorysem autorki, tłem historycznym i otoczeniem, w którym dzieje się akcja powieści. Scharakteryzowaliśmy głównych bohaterów. Prowadziliśmy także dyskusję na temat alternatywnych zakończeń powieści, możliwych losów głównych bohaterów zadając pytanie "Co by było, gdyby....?" A to wszystko w miłej atmosferze "kawiarni", którą stworzyliśmy w sali lekcyjnej - relacjonują członkowie klubu.

Jak poinformowano, grudniową lekturą będzie "Hard Land". Opiekunkami Klubu są Kasia Rzanna-Piechota, Mirella Jany, Halina Klimaszyk i Serafina Woźna-Kaczmarek.