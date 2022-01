Spotkanie noworoczne Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

Inspirujące spotkania, ciekawe wykłady, rajdy, wycieczki, zajęcia sportowe i wiele, wiele innych. Bogata oferta Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku sprawia, że już od ponad dekady seniorzy znajdują tu przestrzeń do rozwijania swoich pasji. Chętnych do udziału w zajęciach nie brakuje, a to dowód na to, że UTW jest miejscem, gdzie seniorzy mogą nie tylko miło spędzać czas, ale również poszerzać swoje zainteresowania.

Członkowie Grodziskiego Stowarzyszenia UTW, pomiędzy spotkaniami i wykładami, znajdują też czas na wspólną zabawę. Tak było 12 stycznia, podczas spotkania noworocznego, które odbyło się w Granowie. Na zaproszenie seniorów odpowiedzieli również burmistrz Piotr Hojan, zastępca burmistrza Marcin Brudło oraz sekretarz powiatu grodziskiego, Tomasz Dolata.

Goście złożyli najserdeczniejsze życzenia zdrowia, samych pomyślnych dni, wzajemnego zrozumienia i szacunku. Spotkanie nie mogło odbyć się bez prezentacji umiejętności artystycznych seniorów, a tych wiele osób może im pozazdrościć! Nie zabrakło wspaniałej atmosfery i drobnych upominków.