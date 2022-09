Spotkanie pożniwne w Albertowsku. Mieszkańcy hucznie świętowali ukończenie żniw i prac polowych

W sobotę, 24 września w Albertowsku zorganizowano spotkanie pożniwne. Głównym centrum wydarzeń była sala wiejska. Organizatorami wydarzenia byli Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Albertowsku.

Spotkanie rozpoczęło się obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Podczas tradycyjnego obrzędu przekazano wieniec dożynkowy oraz poczęstowano zebranych chlebem, wypieczonym z tegorocznych zbiorów. Niezawodne panie z KGW przygotowały dla wszystkich pyszny poczęstunek.

Mieszkańcy przygotowali piękne dekoracje. Organizatorzy zorganizowali wyjątkowe tematyczne konkursy.

Całość zwieńczyła zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych. Dj Szimi zadbał o to by na parkiecie nie brakowało uwielbianych przez wszystkich tanecznych przebojów.