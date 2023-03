Spotkanie z zajączkiem w Rakoniewicach. Jakie atrakcje czekają na dzieci?

Zanim wpadniemy w wir przedświątecznych przygotowań, warto znaleźć chwilę na wspólną zabawę. Okazja ku temu będzie już w sobotę 1 kwietnia w Rakoniewicach, gdzie odbędzie się wielkanocna gra terenowa.

Do udziału w spotkaniu z zajączkiem zapraszają burmistrz i Rakoniewicki Ośrodek Kultury. Zabawa odbędzie się w parku miejskim w godzinach od 16 do 19. Swoich sił spróbować w niej mogą wszystkie dzieci, ale jest jeden warunek - niezbędna będzie możliwość skorzystania z telefonu wyposażonego w aparat. Najmłodszym z pewnością udostępnią go rodzice, a będzie o co walczyć, bo na uczestników gry terenowej czekają nagrody!

Zawodnicy otrzymają specjalną kartę do gry. Ich celem będzie odnalezienie kolejnych punktów w terenie i rozwiązanie łamigłówki. W trakcie gry, jak zapowiadają organizatorzy, uczestnicy będą mogli poznać wielkanocne ciekawostki!

Ale to nie koniec atrakcji. W rakoniewickim parku będzie czekać między innymi zagroda z króliczkami, zaplanowano też świąteczne warsztaty i animacje dla najmłodszych. Nie zabraknie dmuchanych zamków i - czego jesteśmy pewni - wielu dziecięcych uśmiechów!