Strażacki festyn z okazji Dnia Dziecka w Rakoniewicach

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie ochotnicy z całego regionu uczestniczyli w Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się w Rakoniewicach. Było to święto wszystkich tych, którzy gotowi są nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy, stojąc na straży bezpieczeństwa obywateli. Ich praca to wieczna walka z czasem i żywiołami. Wyjeżdżają do pożarów, powodzi i wypadków. Zawsze gotowi, by nieść pomoc. Właśnie za to strażakom dziękowano podczas obchodów ich święta.