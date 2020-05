Strażacy będą mieć nowy ciężki wóz bojowy

Auto, którym obecnie dysponują ochotnicy, trafi do sąsiedniej jednostki z Rostarzewa. - Mam nadzieję, że szczęśliwie uda się przeprowadzić postępowanie przetargowe. Jestem bardzo zadowolony, że zakup auta będzie finansowany w systemie pół na pół. Radni zabezpieczyli w budżecie gminy 500 tysięcy złotych i tyle samo będzie pochodzić ze środków rządowych- zauważa burmistrz Rakoniewic, Gerard Tomiak.

Trzy jednostki z gminy Rakoniewice, które włączone są do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, będą w pełni wyposażone w najlepszej klasy sprzęt. - Rakoniewice jeszcze w tym roku będą mieć do dyspozycji najnowszy wóz, Jabłonna ma zaledwie roczny pojazd. Przekazanie samochodu z Rakoniewic do Rostarzewa spowoduje, że również ta jednostka będzie dysponować bardzo dobrym sprzętem- podkreśla G. Tomiak. I dodaje: - To będzie wielki przeskok technologiczny. W tej chwili strażacy nie tylko gaszą pożary, robią wspaniałą robotę i należy ich doceniać. Są to duże pieniądze, ale dla bezpieczeństwa wszystkich potrzebne są nowoczesne samochody, ze specjalistycznym sprzętem.