Strażacy czekają na ciekawych tego, jak wygląda ich praca. Trwają Dni Otwarte KP PSP Grodzisk

Trwają Dni Otwarte Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim. To jedyna taka okazja, by na własne oczy przekonać się, jak wygląda codzienna praca strażaków, ich siedziba, wyposażenie i samochody. Największe zaciekawienie wśród dzieci, które tłumnie odpowiedziały na zaproszenie strażaków do odwiedzin, wzbudził zadymiony namiot.

Zwiedzanie jednostki to nie lada gratka dla dzieci, zwłaszcza tych, które marzą, aby zostać w przyszłości strażakami. Maluchy mogły dowiedzieć się, jak wyszkoleni są strażacy i jakim dysponują sprzętem. Nie brakowało też wielu cennych wiadomości - strażacy zaprezentowali symulator zagrożeń, czyli domek, w którym dzieci mogły zobaczyć poszczególne pomieszczenia, w których pojawiał się ogień. W trakcie prezentacji strażacy omawiali zasady postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia.

Najmłodszym wielką frajdę sprawił tor przeszkód i trafianie strumieniem wody do celu. Na tym atrakcje się nie skończyły! W ramach Dni Otwartych czeka również stoisko Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa, gry i zabawy dla dzieci oraz strefa z dmuchanymi zamkami.