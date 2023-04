Strażacy zaprosili na szkolenie z obsługi AED. Wszystko po to, by skutecznie ratować życie Ania Borowiak

Strażacy z OSP w Grąblewie nie czekają aż ktoś da im coś w prezencie. Biorą sprawy we własne ręce i pokazują, że każdy pomysł można zrealizować. Zamontowany na budynku remizy automatyczny defibrylator to jedno z ostatnich marzeń, które udało im się spełnić. By urządzenie w razie potrzeby można było wykorzystać skutecznie, druhowie zaprosili wszystkich chętnych na szkolenie z jego obsługi.