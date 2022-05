Świat w jednym miejscu. W Grodzisku Wielkopolskim odbył się "Rodzinny piknik z książką"

W dobie smartfonów oraz komputerów bardzo ważne jest podkreślanie zwłaszcza wśród młodych osób i dzieci jak ważna jest kultura jaką niosą z sobą książki na całym świecie. Z każdym następnym pokoleniem stopniowo zatraca się potrzeba pogłębiania wiedzy z papierowych stron książek na rzecz łatwiej dostępnych informacji z Internetu. Nasz mózg jednak by móc w pełni poprawnie się rozwijać potrzebuje treningu jaki zapewniamy mu między innymi właśnie przez czytanie książek. Dlatego tak ważne jest zarażanie innych, zwłaszcza dzieci pasją do czytania papierowych egzemplarzy książek. Na co dzień dbają o to rodzice, nauczyciele ale przede wszystkim bibliotekarze. Biblioteki w naszym kraju to nie tylko regały zapełnione książkami z których możemy korzystać w ramach poszerzenia wiedzy oraz rozrywki. To niejednokrotnie główne punkty życia kulturalnego całych miejscowości, w których organizowane są liczne wydarzenia towarzyszące czytelnictwu. Tak było i dziś!