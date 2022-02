Święto Pieczarki 2022. Wiemy, kto wystąpi na scenie w Wielichowie! Ania Borowiak

Święto Pieczarki to jedno z najważniejszych wydarzeń naszego regionu. Co roku organizatorzy przygotowują dla jego uczestników mnóstwo wydarzeń. Podobnie będzie również i tym razem. Tegoroczna zabawa dla mieszkańców, specjalistów z branży pieczarkarskiej i smakoszy popularnego grzyba odbędzie się w terminie 28-29 maja. Co w programie?