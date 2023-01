Święto Pieczarki 2023. Wiemy, kto wystąpi na scenie w Wielichowie! Ania Borowiak

Fot.Szymczak Krzysztof / POLSKA PRESS

Święto Pieczarki to jedno z najważniejszych wydarzeń naszego regionu. Co roku organizatorzy przygotowują dla jego uczestników mnóstwo atrakcji. W tym roku największa plenerowa impreza w Wielichowie nieco zmieni swoją formułę. Co będzie się działo?