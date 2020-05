Święto Pieczarki w tym roku przenosi się do Internetu. Co zaplanowano?

Nam udało się już poznać kilka punktów programu. - W związku z obecną sytuacją nie możemy zorganizować imprezy plenerowej, dlatego chociaż część tego wydarzenia chcemy przeprowadzić w sieci- zauważa nasz rozmówca. Co zatem będzie się działo? - Rozpoczniemy transmisją mszy świętej, która jest tradycyjnym punktem corocznych obchodów, następnie zaplanowaliśmy przemówienie burmistrz Honoraty Kozłowskiej online. Na ekranie będzie również atrakcja kulinarna, ale to na razie niespodzianka- zdradza Grzegorz Herman.

- Trwają ostatnie przygotowania do tegorocznego Święta Pieczarki, które przenosimy do Internetu. Dopinamy szczegóły i jeszcze dziś powinniśmy zaprezentować gotowy program wydarzenia- mówi Grzegorz Herman, dyrektor Centrum Kultury w Wielichowie.

Niekoronowana stolica polskiej pieczarki miała zaprosić nas na coroczne świętowanie w terminie od 23 do 25 maja. Władze gminy oraz dyrekcja miejscowego Centrum Kultury wspólnie zadecydowali, że impreza w tym roku zmieni swoją formułę. Wszystko po to, aby było bezpiecznie. Nie oznacza to jednak, że została całkowicie odwołana.

W ramach świętowania będziemy mogli podziwiać również występy dzieci i młodzieży, działających w sekcjach i kołach zainteresowań skupionych wokół wielichowskiego centrum kultury. Na zakończenie organizatorzy zapraszają na koncert leszczyńskich muzyków, w tym dyrektora, Grzegorza Hermana. - Zagramy i pośpiewamy dla odbiorców wielichowskich, ale mamy nadzieję, że nie tylko. Nasze ostatnie działania pokazały, że zasięgi mamy naprawdę imponujące. Docieramy nawet do ludzi mieszkających pod Warszawą- cieszy się G. Herman.

To tylko jedna z zaplanowanych atrakcji, ale przecież Wielichowo to nie tylko Święto Pieczarki. Mimo trudnej sytuacji, miejscowe Centrum Kultury cały czas proponuje ciekawe wydarzenia mieszkańcom. - Staramy się, aby cały czas coś w tej ofercie było. Na naszej stronie proponujemy konkursy, wrzucamy ciekawe informacje, aktywizujemy dzieci i młodzież- podkreśla. Pracownicy CK, wykorzystując możliwości czasowe, prowadzą również inne działania. - Wyremontowaliśmy bibliotekę, która jest odświeżona i dostępna dla mieszkańców, również online. Mamy w planie przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz szkoleń z zakresu ekologii, na przykład o tematyce zero waste. Ale to jeszcze nie koniec, bowiem na czerwiec planujemy kolejną nowość. Będzie to spotkanie z muzykami Filharmonii Poznańskiej. Muzyka klasyczna zagości w naszych domach poprzez Internet- wylicza G. Herman.