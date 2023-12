Święty Mikołaj odwiedził najmłodszych mieszkańców Strzępinia

Najmłodsi, ale i nieco starsi mieszkańcy Strzępinia, wspólnie odliczali czas do nadchodzących świąt podczas spotkania, które odbyło się w sobotę, 2 grudnia. Organizatorzy zadbali o to, by szczególnie dla dzieci to było magiczne popołudnie. Wszystkie maluchy otrzymały słodkie upominki, a wizytę złożył im nie kto inny, a sam Święty Mikołaj.

W Strzępiniu oficjalnie rozbłysła również choinka, która wprowadzi wszystkich mieszkańców w świąteczny nastrój. Podczas sobotniego spotkania można było spędzić miło czas przy ognisku i spróbować pysznych wypieków pań z koła gospodyń wiejskich. Organizatorzy zapewnili też rozgrzewającą zupę i gorącą czekoladę.

Impreza odbyła się dzięki współpracy sołtysa, rady sołeckiej, OSP i KGW w Strzępiniu.