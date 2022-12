Sytuacja na rynku pracy w powiecie grodziskim. W jakich zawodach najłatwiej o zatrudnienie?

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Wielkopolskim przyznaje, że do tej pory nie wpłynęły żadne informacje dotyczące ewentualnych planowanych zwolnień grupowych. W dobie kryzysu i trudnej sytuacji na rynku, są to z pewnością dobre wiadomości.

Liczba osób bezrobotnych w listopadzie 2022 roku, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wzrosła o 18. Baza ofert pracy w powiecie na bieżąco aktualizowana jest na stronie grodziskwielkopolski.praca.gov.pl.

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim opracował barometr zawodów, czyli prognozę sytuacji na 2023 rok. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

- Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy). Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców. Zawody nadwyżkowe to te, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie) - tłumaczy Beata Hejmann.