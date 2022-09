Szansą dla Lilki jest kosztowna operacja serca. W ten weekend z pomocą ruszą mieszkańcy gminy Granowo!

Akcja pomocy Lilce obiegła całą okolicę. Dołączą do niej również mieszkańcy gminy Granowo. W najbliższy weekend odbędą się tu dwa wydarzenia organizowane po to, by jak najszybciej zebrać środki na operację.

W sobotę, 17 września, w Granówku zaplanowano charytatywny festyn strażacki. W programie między innymi widowiskowe pokazy w wykonaniu druhów, możliwość przejażdżki kucykiem czy quadem. W festynie wezmą również udział motocykliści z Wielichowa oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gratz. Start o godzinie 15.

W niedzielę sporo atrakcji będzie czekać na terenie przy restauracji "Florencja" w Granowie. W programie występy artystyczne, pokaz strażacki, animacje dla dzieci. Początek o godzinie 14. Szczegóły na załączonych plakatach.

arch organizatorów