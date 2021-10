Szczepieniobus w powiecie grodziskim. W Granowie będzie można zaszczepić się przeciwko Covid-19

Wszyscy chętni, którzy jeszcze nie zaszczepili się przeciwko COVID-19, będą mogli przyjąć dawkę szczepionki.

Szczepienia odbędą się na boisku szkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie w godzinach 8:30 -10:00. Z możliwości zaszczepienia się mogą skorzystać wszyscy chętni.

Przypomnijmy, że gmina Granowo ma najwyższy odsetek zaszczepionych mieszkańców w powiecie grodziskim. Sam wójt również jest już po dwóch dawkach szczepionki. Już kilka tygodni temu w rozmowie z nami przyznał, że decyzja o szczepieniu była dla niego oczywista.

- Nie wahałem się, bo chorowałem jesienią i wiem, z czym to się wiąże. Gdy tylko nadeszła moja kolej na szczepienie, skorzystałem z tej możliwości i do tego samego zachęcam mieszkańców. Nie jestem medykiem, ale na podstawie osobistych doświadczeń uważam, że jeśli istnieje szansa na łagodniejszy przebieg choroby, to warto ją wykorzystać. Rozmawiając z innymi osobami zawsze podkreślam, że komuś trzeba zaufać. Wolę wierzyć tym, którzy zajmują się medycyną, niż osobom, które mają wątpliwości na zasadzie "nie bo nie"- mówi Zbigniew Kaczmarek.