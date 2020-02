Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych dla uczniów grodziskiego "Słowaka"

Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych już po raz kolejny był okazją aby młodzież przypomniała sobie pieśni patriotyczne. Licealiści wybierając utwory nie ograniczyli się tylko do tradycyjnych, ale sięgnęli do współczesnych piosenek. Cieszy to, że do przeglądu klasy przygotowały się wszechstronnie, nie tylko wokalnie, ale zadbały również zadbały o stosowny strój i rekwizyty.