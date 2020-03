Szkoły i przedszkola w naszych powiatach pustoszeją

W Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu nie pojawił się dziś żaden uczeń, podobnie jak w Zespole Szkół w Opalenicy. W opalenickim Przedszkolu nr 1 pod opieką kadry przebywa 9 dzieci. Więcej, bo 35, zgłosiło się dziś do Przedszkola Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim.

I podobnie sytuacja wygląda we wszystkich szkołach powiatu grodziskiego, wolsztyńskiego i nowotomyskiego. W największej grodziskiej podstawówce przy ulicy Chopina jest dziś zaledwie 6 dzieci. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu organizuje dziś zajęcia dla 20 uczniów. W Szkole Podstawowej nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim pod opieką przebywa 4 uczniów.

Puste są korytarze grodziskiego Liceum. Tutaj, jak powiedziała nam dyrektor Jadwiga Łacheta, nie pojawił się nikt. Uczniowie dzień wcześniej zostali poinformowani przez wychowawców, że najbliższe dwa tygodnie nie będą dla nich czasem wakacji. Poprzez internetową platformę, jak zapowiada dyrektor placówki, otrzymają materiały do nauki. Zostali również poinformowani, by nie wychodzić niepotrzebnie z domów i unikać skupisk ludzi.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie do szkoły przyszło pięcioro uczniów na ponad 700 uczęszczających do placówki.

Z kolei w SP1, gdzie na co dzień uczy się ponad 470 dzieci, w świetlicy dziś jest tylko jedno. Jak powiedziała nam dyr. Lucyna Boblińska, prowadzone są z dzieckiem zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

W Przedszkolu nr 3 w Wolsztynie na 160 maluchów, dzisiaj jest tylko dwanaścioro. Jak mówi Krystyna Kubaczyn-Gniąt, dla dzieci jest to też trudna sytuacja, bo nie są w swojej grupie, nie mają obok siebie swoich koleżanek. Pani dyrektor dodaje, że na finiuszu jest także rekrutacja: - Rodzice przynoszą dokumenty. Zachowujemy wszelkie środki ostrozności. Odkażamy się - wyjaśnia. - Od poniedziałku nasza placówka jak i wszystkie inne będzie zamknięta dla dzieci.