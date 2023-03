Szpital w Grodzisku wciąż ma kadrowe problemy. Brakuje rąk do pracy

Zgodnie z zapowiedzią dziś wracamy do tematu. Dyrektor przekazał nam, że powodem sobotniej sytuacji jest niewystarczająca ilość rąk do pracy. Jak podkreśla, z problemami kadrowymi boryka się większość szpitali, nie tylko grodziska lecznica. I trudno się z tym nie zgodzić - w sąsiednim powiecie wolsztyńskim od lipca 2022 roku nie funkcjonuje oddział dziecięcy. W nowotomyskim szpitalu okresowo zawieszono funkcjonowanie części położniczej i noworodkowej - od kilkunastu miesięcy nie są odbierane porody, a pacjentki muszą korzystać z ościennych szpitali.

Informacje te potwierdził wówczas w rozmowie z nami dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim. Mirosław Drzewiecki poinformował, że szpital boryka się z problemami kadrowymi i faktycznie w sobotę lekarza w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w lecznicy nie było. Pytany o to, czy lekarz na dyżur nie dotarł z przyczyn losowych, czy dyżuru nie było kim obstawić, dyrektor powiedział nam, że zweryfikuje te informacje w poniedziałek.

W sobotę w sieci rozgorzała gorąca dyskusja na ten temat. Po publikacji otrzymywaliśmy również wiadomości od osób, które ze względu na brak lekarza w Grodzisku, skierowały się do sąsiednich szpitali. Jeden z pacjentów z objawami pieczenia w żołądku i przełyku pojechał do Wolsztyna. Jak relacjonuje jego córka, do szpitala dotarli przed godziną 15, a wyszli... po północy.