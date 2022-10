Szpital w Grodzisku Wielkopolskim boryka się z brakami kadrowymi. Specjaliści znajdą tu pracę od zaraz

Grodziski szpital cały czas zmaga się z brakami kadrowymi. Wiemy, że nie jest to problem tylko naszej lecznicy, ale czy możemy stwierdzić, dlaczego wstępuje akurat u nas?

Zaczęła pani od bardzo trudnego pytania. Nie chcę udzielać wymijających odpowiedzi, ale tydzień temu była pierwsza ogólnopolska konferencja dyrektorów do spraw medycznych. Wszyscy mają podobny problem. Nie chcemy się usprawiedliwiać, natomiast jest to pewnego rodzaju problem systemowy. Brak lekarzy w szpitalach powiatowych wiąże się z tym, że choćby system szkolenia w Polsce nie przewiduje takich rozwiązań, które na przykład premiują lekarzy, którzy chcieliby pracować w szpitalach powiatowych. W tej chwili się to zmienia, poprzez system monitorowania kształcenia, który gromadzi lekarzy z całej Polski i można choć trochę sterować tym, gdzie trafiają do pracy. Mocą wojewody jest to, żeby zaproponować niektórym lekarzom żeby niekoniecznie zostali w Poznaniu, ale pojechali 50 kilometrów dalej.